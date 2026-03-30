Repechaje Intercontinental: Jamaica y Bolivia sueñan con la clasificación

Bolivia parecía resignada a perderse el Mundial de 2026 y pensar por adelantado en el de 2030, pero el entrenador Oscar Villegas enderezó el rumbo y ahora su selección está a un triunfo de regresar a la máxima cita del futbol.
OTRAS NOTICIAS: Messi se despide en Argentina con la Albiceleste bajo presión
La selección boliviana, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak el martes en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental.
El ganador de este juego se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
En caso de empate se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad se ejecutarían tandas de penales.
En la otra llave de la repesca, en Guadalajara, Jamaica y República Democrática del Congo pugnarán por el otro cupo en liza para la Copa del Mundo. El ganador irá al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Estos partidos en México llaman la atención por la organización que tendrá el país Azteca para ser, nuevamente, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo tras la última vez en 1986,
En el caso de Jamaica y Bolivia, tendrían una cierta ventaja al conocer un poco más este sector de Norteamérica, en comparación a sus rivales que provienen de otros continentes lejanos.
¿Dónde ver los juegos este martes?
- Rep. Del Congo vs. Jamaica
- 3:00 p. m.
- Estadio Akron
- Tigo Sports
- Irak vs. Bolivia
- 9:00 p. m.
- Estadio BBVA
- Tigo Sports