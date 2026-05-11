Reportan detención de miles de padres migrantes en EE.UU.

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Alrededor de 18 mil migrantes con hijos han sido detenidos por la administración actual.

Un análisis publicado por The Guardian, basado en registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revela que miles de padres migrantes han enfrentado detenciones relacionadas con políticas actuales, lo que los ha separado de sus hijos.

Entre los casos citados figura el de una guatemalteca identificada como KO, de 41 años, quien fue arrestada durante una cita de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el reporte, la mujer es madre de tres hijos, incluido un bebé de 19 meses que permanecía en casa al momento de su arresto.

El DHS sostiene que a todos los padres detenidos o deportados se les pregunta si desean llevar a sus hijos consigo. (Foto: AFP)

Miles separados

El análisis señala que, durante los primeros siete meses de 2025, las autoridades detuvieron a alrededor de 18 mil padres y madres migrantes, quienes son progenitores de entre 27 mil y 32 mil menores. Además, al menos 12 mil de esos niños son ciudadanos estadounidenses.

La investigación también indica que muchas familias enfrentan dificultades legales y logísticas debido a que padres e hijos poseen nacionalidades o estatus migratorios distintos. En algunos casos citados, menores quedaron bajo el cuidado de familiares o comunidades religiosas mientras sus padres permanecían detenidos o enfrentaban procesos de deportación.

Por su parte, el DHS rechazó que exista una política de separación familiar y aseguró que a los padres se les consulta si desean ser deportados junto con sus hijos.

En varios casos, los detenidos tienen hijos estadounidenses, a quienes deben dejar a cargo de otras personas. (Foto: The Guardian)

*Con información de The Guardian