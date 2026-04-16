¡A la baja! Así está el precio de los combustibles para este jueves

El precio de los combustibles refleja una leve baja.
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Para este jueves 16 de abril, los precios en los combustibles mostraron una leve baja en las distintas gasolineras de la ciudad.
La gasolina regular amaneció en Q36.99, la gasolina superior en Q37.99 y el diésel en Q40.69.
Monitoreo oficial
Estos son los precios según el monitoreo oficial realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para la presente semana.
Autoservicio
El precio de la gasolina super presenta una baja de Q0.47, la gasolina regular Q0.45 y el diésel Q0.46.
Servicio completo
Los precios siguen reflejando una baja de Q.0.50.
En espera del subsidio
El Congreso de la República aprobó la noche del martes 14, un subsidio temporal, el cual establece un apoyo de Q8.00 por galón de diésel y de Q5.00 por galón para gasolina regular y superior.
Este apoyo social será otorgado por tres meses.