Tránsito lento: reportan congestionamiento en ruta al Pacífico por un incidente vial

Más de 10 kilómetros de carga vehicular se ha generado con dirección hacia el sur del país.
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Tránsito lento se reporta este viernes 15 de mayo en la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur del departamento de Guatemala.
Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que, el congestionamiento es visible desde el kilómetro 19, en donde se movilizaban varios vehículos de transporte pesado.
Sin embargo, la circulación ha sido mayormente afectada debido a un incidente vial ocurrido en el kilómetro 30, en jurisdicción de Palín, Escuintla.
En cambio, la vía con dirección hacia la ciudad capital se encuentra fluida desde el kilómetro 14, según indicó Santos, pero también le solicita tener precaución a quienes transiten en la subida de Villalobos por trabajos de Covial en el carril derecho.