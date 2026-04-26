Requisa en cárcel de Cantel deja decomiso de celulares, drogas y objetos ilícitos

Entre los ilícitos se localizaron drogas, celulares y licor.
OTRAS NOTICIAS: Se equivocaron de ruta, entraron a "El Gallito" y fueron atacados a tiros
Durante este domingo 26 de abril se registró la incautación de varios objetos ilícitos en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango.
Esto luego de que las autoridades coordinaran una requisa en dónde localizaron varios objetos ilícitos.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala.
Tras varias horas de labor se logró el decomiso de:
- 49 teléfonos celulares
- 18 cargadores
- Cuatro baterías
- Cuatro auriculares,
- Tres radios de largo alcance con cuatro cargadores
- 11 televisores
- 102 bocinas
- Tres ventiladores
- 15 cables para conexiones ilegales
También se localizaron bebidas alcohólicas, entre ellas, bebidas adulteradas y cigarros. Además incautaron cantidades considerables de marihuana, envoltorios con cocaína y piedras de crack.
Todos los hallazgos fueron embalados y servirán para fortalecer las investigaciones del caso.