Ataque armado deja dos heridos en zona 1

Las víctimas sufrieron heridas de gravedad.
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En horas de la mañana de este domingo 26 de abril, Bomberos Municipales asistieron a dos personas que sufrieron un ataque armado sobre la 8a. avenida y 15 calle, de la zona 1 en Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos interceptaron un vehículo tipo agrícola e iniciaron a dispararles; dentro del transporte iban dos hombres, que resultaron heridos por los proyectiles de arma de fuego.
Ambas víctimas, por la gravedad de las heridas, fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.