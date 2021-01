Restrasan secuela de "Spider-Man: un nuevo universo"

"Spider-Man: un nuevo universo", es una de las películas más esperadas, pero para sorpresa de los impacientes fans, sufrió un retraso en su estreno, el cual se esperaba para el 8 de abril de 2022.

Sony Pictures anunció a través de las redes sociales que el largometraje se podrá disfrutar hasta el 7 de octubre de 2022.

Aunque no se sabe con certeza el motivo de alargar el lanzamiento por 6 meses, se especula que, de nuevo, el motivo sería la pandemia.

Tras los fuertes repuntes en países europeos y Estados Unidos, muchas producciones volvieron a frenar su rodaje para atender las medidas sanitarias. La disponibilidad de fechas también depende de la saturación de lanzamientos de otros esperados proyectos.

"Spider-Man: un nuevo universo", recaudó 375 millones de dólares en su primera entrega, un gran récord para una película animada de superhéroe. Esto motivó al equipo a realizar una segunda parte.

First Monday morning of the year…



But at least we’re closer to October 7, 2022. #SpiderVerse pic.twitter.com/FvAjqhl8Pw — Sony (@Sony) January 4, 2021