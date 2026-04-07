El retiro de Aaron Ramsey cierra la historia de su extraña “maldición”

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El exfutbolista galés anunció su retiro y puso fin a una carrera brillante con Gales y el Arsenal, acompañada por una curiosa leyenda que lo siguió durante años.

El excentrocampista del Arsenal y capitán de la selección de Gales, Aaron Ramsey, anunció ayer en redes sociales su retiro del futbol profesional a los 35 años.

"Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir momentos increíbles", añadió el excompañero de Gareth Bale, quien cerró su etapa internacional con 21 goles en 86 partidos, además de participaciones en las Euros de 2016, 2020 y el Mundial de 2022.

Ramsey jugó la mayor parte de su carrera en el Arsenal entre 2008 y 2019, etapa en la que conquistó tres FA Cup (2014, 2015 y 2017). Posteriormente estuvo en la Juventus, donde ganó una liga en 2020, y tuvo un breve paso final por los Pumas de México en 2025, limitado por constantes lesiones.

Con los gunners vivió su etapa más exitosa, obteniendo tres títulos de FA Cup. (Foto: Arsenal)

La "maldición" Ramsey

A lo largo de su trayectoria también lo acompañó una curiosa superstición que ganó notoriedad en redes sociales: cada vez que Ramsey marcaba un gol, poco después fallecía una figura famosa.

La supuesta "maldición" comenzó a ganar notoriedad en 2011, cuando su gol ante el Tottenham coincidió días después con la muerte de Steve Jobs, y volvió a mencionarse tras anotar frente al Sunderland el mismo día del fallecimiento de Whitney Houston en 2012.

Con el paso de los años, la leyenda se alimentó al vincular otros goles del galés con las muertes del actor Paul Walker, el comediante Robin Williams, el músico David Bowie y el creador de cómics Stan Lee, nombres que quedaron asociados a una coincidencia que acompañó al futbolista durante buena parte de su carrera.