Retiran seis cámaras de seguridad ilegales en la zona 6

En un operativo localizaron seis cámaras de video vigilancia que era operadas por pandillas del área.
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La Policía Nacional Civil retiró este jueves, seis cámaras de video vigilancia en colonia Los Ángeles, en la zona 6 capitalina, operadas por terroristas.
Según las investigaciones, estos dispositivos eran utilizados para monitorear los movimientos dentro del sector y alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad.
Las cámaras están siendo incautadas para derribar este método de operación por parte de las estructuras criminales.
Durante las últimas semanas se han reportado hallazgos similares en distintos puntos de la ciudad, por lo que las autoridades piden a la población denunciar ante acciones delictivas que ponen en riesgo a los ciudadanos.
En otro operativo
Uno de los últimos hallazgos de este tipo se localizó en la zona 7 capitalina.
En esa ocasión se incautaron 20 cámaras de vigilancia con la que las pandillas vigilaban a vecinos del área y alertaban de presencia policial.