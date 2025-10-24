“Retro Toys Mora” la colección de juguetes que transporta a la nostalgia

-

Crystian y Byron Mora disfrutaron de su niñez y adolescencia en entre los años 80 y 90 y como muchos guatemaltecos, crecieron con míticos juguetes y juegos, que jamás imaginarían que, inspiraran a crear "Retro Toys Mora".

Este es un espacio donde los juguetes de antaño son rescatados de roperos, mercados, tiendas de segunda mano, o centros de reciclaje, para transformarse en valiosos objetos de colección, también es una máquina del tiempo que muestra cómo se vivía en la época. Soy502 conversó con ellos para que contaran sus anécdotas.

Crystian y Byron Mora hablan de su pasión por los juguetes de antaño. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

"Crecimos en el barrio 'La Verbena', y tuvimos juguetes que adquirimos en promociones de gaseosas, tiendas, también los de los mercados que no eran originales, fuimos muy felices con ellos y quisimos compartir anécdotas sin pensar que esto se transformaría en una gran comunidad", cuentan.

Así inició el coleccionismo

"Un día pasé a una paca y vi colgado un Skeletor de los 'Amos del Universo' y dije ¡ay ese juguete lo tenía!, lo compré y me dieron ganas de buscar otros juguetes, así empecé a buscarlos y me volví coleccionista", dijo Byron.

Para él su objeto más preciado es un robot de hojalata de los 50, el que inspiró el logo de Retro Toys, además del álbum "Planilla": "lo vendían en las tiendas de barrio, te regalaban la planilla y comprabas el sobre de tres estampitas siempre había una que no salía y para nosotros era imposible llenarlo, un primo de nosotros lo llenó y lo fue a cambiar por una pelota y fue increíble, en especial me gustó el de la colección de Chespirito".

Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502.

"Para la generación de los 80 la fiebre fue 'He-Man y los Amos del Universo' y las niñas buscaban mucho a 'Barbie', ya que las caricaturas causaron gran impacto en Latinoamérica, las figuras eran caras, de hecho en los mercados conseguías réplicas y muchos padres llegaban a conseguir esas, según el nivel social había niños que podían tener una o dos figuras originales, pero todos queríamos el Castillo de Grayskull o la Montaña Serpiente", agregó.

Crystian por su parte ama los Power Rangers y aún conserva los originales, de la marca Bandai que su madre le regaló, "estos son los más significativos para mí por el hecho de cómo los obtuve, mi mamá con todo su esfuerzo los compró para mí, los de 1994", expresó.

"Yo crecí en los 90, que fue la época de los videojuegos, estaba de moda Nintendo y nos reuníamos en casa de los amigos y nos prestábamos los cassettes, pero también, al igual que Byron, fuimos la generación de salir a jugar futbol, trompos y tenta", continuó Crystian.

Crystian Mora disfrutaba de sus juguetes de niño. (Foto: Crystian Mora)

Los juguetes más valiosos

Con al tiempo de coleccionar, los hermanos Mora ya conocen lo más buscado y el Santo Grial de quienes de juguetes de la época, Crystian afirma que los videojuegos de nintendo son algunos de los objetos más buscados, tanto la consola como los cartuchos, mientras Byron afirma que los que han llegado a valer granes sumas son los Pokemón de los 90 y Dragon Ball.

¿Cómo han conseguido sus tesoros?

Los hermanos afirman que como en el programa: "El precio de la historia", muchas personas que ven su contenido les llevan algunas joyas.

"Había personas que llegaban a nuestra tienda con productos que ya no existían diciendo: 'lo quería tirar pero vi que te gusta este tipo de cosas y prefiero dejártelo', nos traían álbumes, promocionales, juguetes de marca y accesorios en su empaque original, se llegaba a una negociación y poco a poco fuimos adquiriendo cosas, la colección legó a crecer, ahora es más complicado conseguirlo pero en un inicio así llegaron a nosotros", dijo Crystian.

¿Qué aborda Retro Toys Mora?

Crystian se encarga de hablar de la historia detrás de los objetos, mientras Byron habla de los sitios en la ciudad de Guatemala más especiales para los niños y sus familias.

Desde los lapiceros que tenían forma de envase de aguas gaseosas, hasta álbumes como viva la humanidad o los centros de patinaje, muchas historias hacen recordar.

Su objetivo es que muchos recuerden su infancia a través de los juguetes que los hicieron felices y de los lugares que disfrutaron junto a sus padres. Ingresa aquí a su Instagram. Ingresa aquí a Tik Tok.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by RetroToysMora (@retrotoysmora)

#retrotoysmora #deguate ♬ som original - ꧁༒༒꧂ @retrotoysmora Les compartimos un nuevo hallazgo retro #guatemala

SU HISTORIA EN INFLUENCIAS: