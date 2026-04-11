Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La reunión entre amigos que terminó en tragedia

  • Con información de Rudy López/Colaborador
11 de abril de 2026, 08:13
El grupo de amigos fue atacado por un hombre desconocido. (Foto: Shutterstock)

El grupo de amigos fue atacado por un hombre desconocido. (Foto: Shutterstock)

Una de las víctimas falleció en la ambulancia.

OTRAS NOTICIAS: ¡Salió a flote! Detalles sobre el rescate del cuerpo de Jesler Palacios (video)

Una noche de tragos entre amigos se convirtió en tragedia cuando tres hombres fueron atacados a balazos en la colonia Nuevos Horizontes, San Marcos, hecho que dejó como saldo un fallecido y dos heridos.

De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, de repente, un sujeto llegó al lugar y abrió fuego contra ellos para luego darse a la fuga.

Bomberos Municipales Departamentales localizaron a tres hombres heridos en la calle, a quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al Hospital Nacional de Coatepeque.

Las víctimas fueron identificadas como Félix Carreto Hernández, de 33 años, quien sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo, y Carlos Nehemías Gaspar Guzmán, de 26, con heridas en la pierna derecha y el abdomen.

Amílcar era muy apreciado en la zona. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)
Amílcar era muy apreciado en la zona. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

No resistió

En el caso de Sergio Amílcar Hernández Navarijo, de 32 años, sufrió dos heridas en el abdomen y, debido a la gravedad, falleció en la ambulancia antes de ingresar al centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque armado, el cual permanece bajo investigación, señaló la Policía Nacional Civil.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar