La reunión entre amigos que terminó en tragedia

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Una de las víctimas falleció en la ambulancia.

Una noche de tragos entre amigos se convirtió en tragedia cuando tres hombres fueron atacados a balazos en la colonia Nuevos Horizontes, San Marcos, hecho que dejó como saldo un fallecido y dos heridos.

De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, de repente, un sujeto llegó al lugar y abrió fuego contra ellos para luego darse a la fuga.

Bomberos Municipales Departamentales localizaron a tres hombres heridos en la calle, a quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al Hospital Nacional de Coatepeque.

Las víctimas fueron identificadas como Félix Carreto Hernández, de 33 años, quien sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo, y Carlos Nehemías Gaspar Guzmán, de 26, con heridas en la pierna derecha y el abdomen.

Amílcar era muy apreciado en la zona. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

No resistió

En el caso de Sergio Amílcar Hernández Navarijo, de 32 años, sufrió dos heridas en el abdomen y, debido a la gravedad, falleció en la ambulancia antes de ingresar al centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque armado, el cual permanece bajo investigación, señaló la Policía Nacional Civil.