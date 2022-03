Ricardo Arjona cancela más conciertos tras su contagio de Covid-19

Ricardo Arjona tuvo que cancelar más fechas de su gira "Blanco y Negro" por Europa tras su contagio de Covid-19.

A través de un comunicado, el guatemalteco informó acerca de los lugares donde ya no podrá presentarse debido a que debe cumplir con estrictos protocoles locales.

"Lamentamos profundamente informar que de acuerdo a los protocolos de aislamiento europeos quedamos a merced de las pruebas pertinentes y no nos permiten saber cuándo podremos estar de vuelta para la gira europea", se lee.

El guatemalteco debió suspender su show en Roma y Milán, Italia; Zúrich, Suiza y las ciudades alemanas de Colonia y Berlin.

El documento publicado en sus historias de Instagram agrega que el lunes 21 de marzo se informará si habrá una posibilidad de presentarse de nuevo en estos lugares o si se devolverá el dinero a los afectados.

Da positivo

Ricardo Arjona salió positivo a Covid-19 durante su presentación en Inglaterra la semana pasada.

"En el concierto de Londres comencé a sentir una afección en las cuerdas vocales, pudimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes, salieron negativas, en el concierto de ayer de Valencia pasó lo mismo, estuvo más feroz el asunto de las cuerdas, las pruebas siguieron saliendo negativas pero hoy salí positivo de Covid, tengo que estar en aislamiento, esperemos que no sea por mucho tiempo, yo me siento bien, me afectó mucho más esta parte", explicó.

Las primeras fechas canceladas fueron en Murcia y Alicante.

Este es el comunicado:

(Foto: Oficial)