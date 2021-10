Ricardo Arjona estrena "Yo me vi", primer sencillo de su disco Negro (video)

Ricardo Arjona lanzó "Yo me vi" en su cuenta oficial de Youtube como la primera de los temas del disco "Negro" que lanzará cada semana.

Justo como hizo para lanzar su disco "Blanco", todos los viernes serán de Arjona y así presentará las 14 canciones de su material que completa el proyecto "Blanco y Negro" para iniciar después su gira en EE.UU. en 2022.

"'Yo me vi' es la burla de mí mismo y el paso del tiempo, es salirse de la pose y ponerse en el lugar de las cosas como son. Soy yo, ni un poco más ni un poco menos, el patojo de barrio que quería cambiar el mundo y el artista famoso que es la miel para las moscas de la falsedad y la apariencia. No sé donde la pase mejor ni donde me trataron peor. 'Yo me vi', hoy sé que los dos lados se aprovecharon de mí", expresó en un post acerca del significado de su tema.

El guatemalteco había publicado que "Negro" sería lanzado en todas las plataformas digitales, pero los planes cambiaron y el artista informó que lo haría al estilo del 2020, en pandemia, con videos de cada canción.

"Me preguntaron: '¿Qué tienes para nosotros?', yo pensé un rato y dije: 'Nada', después me dijeron: '¿En qué playlist te gustaría estar?' y yo pensé otra vez y dije: 'En ninguna', es en serio, no es porque me siento mejor o peor que nadie. Después de estar trabajando por 3 años en un proyecto que se llama 'Blanco y Negro', de haber vivido en Londres, de haberme sumergido en el sonido de los 60 y de haber hecho un disco, le dije a esta misma persona: 'Lo que pasa es que el trabajo que hice es todo lo que no está de moda, es complicado para mí, por eso creo que el mejor playlist para el trabajo que acabo de hacer es uno que se llame: 'Blanco y Negro', donde estén todas las canciones de 'Blanco y Negro', porque no lo veo en ningún otro lado', total es que me fue fatal y se suspendió lo todo lo que venía", afirmó en un video que publicó al respecto.

Así suena su 'Yo me vi':