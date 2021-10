Ricardo Arjona habló del rechazo y las carencias que atravesó en su juventud

Ricardo Arjona contó en un video publicado, llamado "Sesiones de autor", las veces en que fue rechazado en su país, agregando algunos detalles de las carencias que tuvo, al igual que miles de guatemaltecos.

El cantautor dijo que se inspiró para el tema "Yo me vi" en él mismo, afirmando que este es un reflejo de cómo su vida pasó de la necesidad y el anonimato a la atención y los lujos.

"Siempre me hicieron la misma pregunta: ¿Quién soy y de dónde vengo?, es muy difícil autorretratarse en una entrevista con un extraño o en cualquier lado", dijo.

Ricardo Arjona en Guatemala. (Foto: Oficial)

"...'Yo me vi' me hace sentir tan orgulloso y tan desintoxicado de mí cuando lo expongo todo, incluso lo malo, llamarme a mí un 'maniquí', es una manera de burlarme de mi realidad pero creo que es un lujo importante como autor poder señalarlo, como quien lo hace frente al espejo pero no se lo dice a nadie, todas las cosas y todas la realidades por las que uno ha tenido que pasar, esta vez se contó en una canción y a todo el mundo", explicó.

Ricardo Arjona cuando ejerció su profesión como maestro. (Foto: Oficial)

Otra de sus anécdotas se trató de la primera vez que sintió las malas miradas de sus nuevos compañeros en su primer día de clases en una institución educativa privada, a la que llegó gracias a una beca.

"Me tocó por el básquetbol ser becado en una de las universidades de una clase privilegiada en mi país y recuerdo que, como becado, llegué el primer día y me tocó presentarme, como se acostumbra en algunos colegios. Para mí eso era extraño, pues yo venía de un instituto público y cuando dije el nombre del lugar del que venía... el giro de cabezas de prácticamente toda el aula ¡fue terrible!, era como un disparo a matar a un tipo que no pertenecía a ese lugar", confesó.

También contó que cuando no tenía dinero para el bus debía moverse caminando:

"Cuando estaba del otro lado de la moneda, cuando era un tipo de a pie, cuando ya no había ruletero, tenía que cruzar un puente que en Guatemala le decimos 'Puente Belice', que era peligrosísimo. Yo iba con dos piedras en la mano por si me aparecía alguien. Después, ser el tipo que anda en avión privado... ¡Qué margen tan inmenso de realidades con las que uno tiene que convivir!, si me ponen a escoger alguno de los dos no estoy seguro de cuál escogería, creo que nunca fui tan feliz como cuando fui el de 'a pie' y no tengo ninguna duda que todas las canciones que escribo vienen de esa época", reveló.

Ricardo Arjona durante su juventud en Guatemala. (Foto: Oficial)

Además de la conversación, en el clip se muestran estrofas de su canción recién lanzada y en ellas hace mención a su trabajo en Correos y Telégrafos. "Yo me vi de portada en la revista, yo que fui telegrafista, hoy voy de divo a lo Dalí".

"Después de tantos años de carrera no había escrito una canción que fuese un autorretrato... Admirador de muchos pintores siempre me llamó la atención cómo exponían e incluso exageraban sus defectos, yo no exageré nada pero escondí muy poco", argumentó.

El guatemalteco incluye su carrera como telegrafista. (Foto: Oficial)

Arjona dijo cómo muchas veces se sintió "marginado":

"Esta es sin duda la fotografía de mi vida, ese soy, es la ambivalencia de los dos mundos que me tocó vivir... el mundo de la marginalidad, del barrio, de la escuela pública, de las necesidades, de la lucha, de la división de clases, de sentirme en mi país marginado en muchas oportunidades y después, estar en el otro lado de la moneda, ser absolutamente bienvenido en los lugares, mejor si estoy cerca".

"Es muy difícil no llevar la vida después de haber pertenecido a ese mundo, con una cierta dosis de venganza, que uno aprende a administrar con el tiempo".

Ricardo Arjona en el metro de Nueva York. (Foto: Captura de pantalla)

"Insisto con volver al pasado por eso la gente me encuentra caminando por la calle, por eso la gente me encuentra en una patineta y me dice: '¿Qué hace este loco? ¡Ese artista que conozco! ¿Qué hace en una patineta en Nueva York, en Londres o en Guatemala?', por eso cuando la gente me empieza a tratar o me aborda como un tipo distante, yo me incomodo enseguida, ¡me gusta el tipo de a pie!, y a veces me quedo platicando con la gente que no conozco, porque de inmediato hay un click como en el barrio, me siento más cómodo y a estas alturas del partido uno debe estar donde está cómodo", concluyó.

Arjona comprando helados en Antigua Guatemala. (Foto: Oficial)

La plática terminó con la frase de su canción:

"Yo me vi, triste y tan decepcionado, hoy que sé que en los dos lados se aprovecharon de mí".

