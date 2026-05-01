Rifa busca aliados para sostener atención médica gratuita

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) lanzaron la novena edición de la rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos", con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer la atención médica gratuita que brindan a miles de guatemaltecos.

El acto se realizó en el Hogar Virgen del Socorro, en Antigua Guatemala, donde se dio inicio a la campaña nacional 2026, enfocada en garantizar la sostenibilidad de los servicios hospitalarios y ampliar su cobertura.

Durante la presentación, los organizadores destacaron la incorporación de "Amigo Milloncito" en una versión de animación virtual, como parte de una estrategia para modernizar la campaña y conectar con públicos más jóvenes a través de plataformas digitales.

El acto fue realizado en el Hogar Virgen del Socorro, en Antigua Guatemala. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Según indicaron, esta innovación permitirá reforzar el mensaje solidario bajo el lema "Hoy por ti, mañana por mí", mediante activaciones interactivas y mayor presencia en medios.

Fray Jesús Gómez, director de las Obras Sociales, junto al representante de AAPOS, ingeniero Michael Ascoli, señalaron que el éxito del sorteo depende del apoyo ciudadano.

Los fondos recaudados serán destinados a la tecnificación de los servicios clínicos y al funcionamiento de programas sociales, con el fin de mantener la atención médica con calidad y calidez para personas de escasos recursos.

Las autoridades organizativas señalaron que el éxito del sorteo depende del apoyo ciudadano. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)