Roban un automóvil, sufren accidente y terminan bajo arresto

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Un hombre y dos menores quedaron bajo custodia policial tras sufrir un accidente en el automóvil que recién habían robado.

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Durante la tarde del pasado domingo 31 de mayo, agentes de 53 y 22 compañía trabajaron en persecución para capturar a tres personas señaladas de haber robado un vehículo tipo camioneta en Sanarate.

El incidente inició luego que un hombre de 53 años, que conducía por el parque central de Sanarate, El Progreso, fue despojado del vehículo por medio de amenazas con arma de fuego.

Un hombre de 20 años y dos menores de 14 y 16 años fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Tras el robo, la víctima denunció ante las autoridades y se iniciaron labores de búsqueda, rastreando en el municipio. Minutos más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC) lograron ubicarlos cuando se dirigían con dirección a Jalapa.

Cuando los ahora capturados se percataron de la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero perdieron el control en una curva del kilómetro 86 y terminaron accidentándose. Pese al percance, intentaron huir en un terreno baldío, pero fueron alcanzados y neutralizados.

Los delincuentes terminaron accidentándose cuando pretendían huir de la policía. (Foto: PNC)

Al realizar la identificación de los delincuentes se determinó que se trataba de David "N", de 20 años, alias "Smayli", una menor de 16 años, alias "Chamaca" y un menor de 14 años alias "Colocho", quienes son integrantes del Barrio 18, originarios de la zona 18.

Además, alias "Chamaca" ya había sido remitida por el traslado de 10 libras de marihuana. Las armas que llevaban y habrían utilizado para intimidar, las dejaron tiradas en la ruta durante la persecución.