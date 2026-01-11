"Ganamos como equipo", aseguró Lewandowski tras conquistar la Supercopa de España

-

Lewy habló después de que su equipo venciera en la final al Real Madrid, por el título de la Supercopa española.

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, afirmó después de ganar la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid (3-2), que el conjunto azulgrana triunfo gracias al trabajo en equipo y resaltó que lo más importante es el trofeo en las vitrinas del equipo.

Experto en marcar goles. pic.twitter.com/qTHA9gkiVY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

"Ellos han jugado con un bloque bajo y nos tocó siempre buscar acciones para marcar. Necesitamos a veces un poco de paciencia, pues cuando la tuvimos, encontramos los goles. Lo más importante es que resolvimos todo como equipo, hemos ganado y tenemos otro título", expresó.

"Tito" manifestó que "hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda, nos ha costado un poco más, pero al final nos topamos con ese gol que nos permitió ganar el partido. Ganarle al Madrid siempre es bueno, por lo que representa".

Por último, Lewy tuvo algunas palabras para Raphinha, autor de un doblete: "Sabe cómo tiene que marcar y siempre aparece en los momentos grandes. Ha tenido una participación destacada".