¿The Rock volverá a “Fast and Furious" tras pedido de Vin Diesel?

El actor le ha dado la espalda a la saga, pese a la solicitud de Vin Diesel para que volviese al proyecto.

Luego que Vin Diesel pidiera a Dwayne Johnson su regreso a la franquicia en noviembre, “La Roca” aclaró que no ocupará un lugar en la siguiente entrega de la famosa saga de acción y mandó un mensaje a “Domic Toretto”.

Durante una entrevista con CNN Johnson se expresó sorprendido por la publicación de Diesel, puesto que anteriormente habló con él de manera privada y acordaron que no regresaría a la saga.

“Me sorprendí por la última publicación de Vin. En junio, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese”, expresó.

Los actores no han logrado solventar sus diferencias que obligó a Johnson abandonar la saga.

Además, el actor opinó que la publicación de Vin es un ejemplo de la “manipulación” que este actor buscó ejercer sobre él, puesto que mencionó algunos temas sensibles, como a sus hijos y la muerte de Paul Walker, para convencerlo de participar.

“La publicación de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Hablamos meses atrás sobre esto y llegamos a un acuerdo. Todo este tiempo, mi meta fue terminar este increíble viaje con la franquicia con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas”, resaltó.

No obstante, el actor deseó lo mejor para la siguiente entrega de la saga de acción protagonizada por Diesel.

“Independientemente, estoy confiado en el universo ‘Fast’ y su consistente habilidad de entregar a la audiencia y, honestamente, deseo a mis excoprotagonistas y resto del elenco, la mejor de las suertes y mucho éxito en el siguiente capítulo”, expresó.