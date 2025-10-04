"The Rock" competirá por el Oscar con "The Smashing Machine"

- Dwayne Johnson sorprende con su transformación para la cinta. PODRÍA INTERESARTE: Video: Dwayne "The Rock" Johnson sorprende a turistas con un gesto amigable Dwayne Johnson sorprende con su transformación para la película biográfica sobre la vida de Mark Kerr y su ascenso en las artes marciales mixtas (MMA). Johnson asegura un lugar en los Premios Oscar con su actuación en La máquina: The Smashing Machine, siendo uno de los favoritos a mejor actor en 2026. "La máquina: The Smashing Machine" revela el lado más humano del exluchador. (Foto: X) LEE: Dwayne Johnson "The Rock" vuelve a cargar contra Vin Diesel En el filme interpreta al campeón de pesos pesados y figura clave en la historia de la UFC, dejando atrás su faceta en comedias y películas de acción. Johnson recibió una ovación de 15 minutos en Venecia por su poderosa actuación. (Foto: X) Dirigida por Benny Safdie, la cinta recibió una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia, convirtiéndose en el proyecto más destacado de la gala. La película se estrenará en cines internacionales el 9 de octubre.