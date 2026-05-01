Detalles del show de Romeo Santos y Prince Royce en Guatemala

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Prince Royce y Romeo Santos presentarán su "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026" en Guatemala.

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Tras su gira en Estados Unidos, los famosos darán la vuelta por América Latina y Guatemala está incluída.

Dos de los cantantes más populares de la bachata comparten un mismo escenario para transmitir su sensualidad para celebrar el álbum homónimo lanzado el 28 de noviembre con éxitos como "Dardos", "Estocolmo" y "Better Late Than Never".

A través de las redes sociales se armó furor con esta noticia pues el país podrá bailar con cadencia de la mano de los grandes.

Fecha

El show será el jueves 13 de agosto de 2026 en el Estadio Cementos Progreso.

Precios

Preventa BAC

Lunes 4 al miércoles 6 de mayo de 2026 – 10:00 am. en eventos.vivaticket.gt

10% de descuento utilizando tu tarjeta American Express. Cantidad limitada.Descuento no aplica en tarjetas Mastercard y Visa.

Al agotarse los descuentos, se mantiene el beneficio de acceso prioritario con cualquier tarjeta BAC.

Venta general

Jueves 7 de mayo – 10:00 am. en eventos.vivaticket.gt

Disponible para todo público a precio normal, con cualquier tarjeta de débito o crédito.

Suma Service Fee al precio de venta.

Los descuentos aplican únicamente sobre el precio de venta sin el fee

Los descuentos son limitados; al agotarse, podrás seguir comprando a precio normal.

MIRA:

@2mundosca Dos leyendas. Una sola noche. Algo grande viene para Guatemala… Un sueño que por fin se cumple. Mejor tarde que nunca. Más información este viernes 1ero de mayo 12pm ♬ original sound - 2Mundos Agency