Sabastian Sawe rompe todos los límites y gana Maratón de Londres con marca histórica

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El keniano Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en bajar de las dos horas en una carrera oficial, revalidando además su título con autoridad.

Sawe, de 29 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham con un tiempo de 1h59:30, destrozando el anterior récord mundial del también keniano Kelvin Kiptum (2h01:25 en 2023).

"Estoy muy feliz. Es un día para recordar. Empezamos bien la carrera, al acercarnos al final me sentía fuerte y al ver el tiempo me emocioné muchísimo. Todo lo que hice durante cuatro meses hoy ha dado resultado", afirmó el campeón.

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La carrera fue histórica también por lo que ocurrió detrás. El etíope Yomif Kejelcha, segundo con 1h59:41, también rompió la barrera de las dos horas en su debut en la distancia, algo inédito. El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00:28, igualmente por debajo del antiguo récord.

La prueba se decidió tras un cambio de ritmo de Sawe antes del kilómetro 30. Solo Kejelcha logró seguirle durante unos metros, mientras Kiplimo cedía ligeramente. Ese movimiento terminó por definir un podio que ya forma parte de la historia del fondo mundial.

La llegada triunfal de Assefa tras una carrera decidida en los últimos metros. (Foto: AFP)

Récord femenino

En la prueba femenina del Maratón de Londres, la etíope Tigst Assefa confirmó su dominio al revalidar el título y batir el récord mundial en una carrera exclusivamente femenina.

La etíope de 29 años, cruzó la meta en 2h15:41, rebajando en nueve segundos la anterior plusmarca (también suya) lograda en esta misma prueba el año pasado.

Hellen Obiri fue segunda con 2h15:53, su mejor marca personal, apenas por delante de Joyciline Jepkosgei, que llegó prácticamente en paralelo.