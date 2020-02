¿Sabes inglés? La embajada de EE. UU. te está buscando

¿Would you like to work in the US Embassy in Guatemala?

La embajada de Estados Unidos ha abierto la oportunidad de trabajo en distintas áreas.

Si tienes habilidades en comunicación, esta puede ser tu oportunidad. La entidad busca a un asistente de prensa y un asistente de redes sociales.

Para el primer puesto, debes contar con al menos cuatro años de experiencia en una empresa relacionada con la comunicación en el sector público, privado o de Organización No Gubernamental.

Además, deberás contar con un grado académico relacionado con Periodismo, Comunicación, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Historia o Publicidad. También deberás contar con un nivel fluido de inglés, el cual será probado durante la entrevista.

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 17, 2020

Mientras que para el asistente en redes sociales, los interesados deberán tener por lo menos 3 años de experiencia en una empresa comercial o de comunicaciones multilingüe, multicultural o multinacional con participación pública, gestión de redes sociales y gestión de proyectos como componentes importantes del trabajo.

La experiencia debe incluir el diseño y la ejecución de campañas de información, publicidad, promoción utilizando formatos digitales y tradicionales multifacéticos.

Si deseas conocer más sobre el proceso, puedes ingresar en este enlace para la vacante en asistente de prensa y en el siguiente para el asistente en redes sociales.

La convocatoria cierra el 28 de febrero.