Hombre roba un camión y desata una intensa persecución (video)

Según información preliminar, era perseguido por haber robado.
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En video quedó grabado una persecución contra un sujeto que intentaba huir de la Policía Nacional Civil (PNC), en la Colonia Prados del Río, ubicada en la zona 3 de Escuintla.
Se observa cómo agentes intentan retener su escape disparándole para neutralizarlo. Pero, logra evadir cada uno de los proyectiles.
El sujeto escapó luego de que según información preliminar habría ejecutado un robo junto a otro hombre que sí fue capturado.
El crimen
De acuerdo con la PNC, el hombre capturado Mayco "N", de 30 años, alias "cuca", ambos hombres a bordo de una moto habrían robado a un piloto de un camión repartidor de helados.
Al capturado, se le incautó Q275 y una pistola, la cual habría sido usaba para amenazar a la víctima del asalto.
Autoridades continúan en la búsqueda del según sujeto que logró escapar.