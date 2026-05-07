¡Salen expulsados! Fuerte colisión queda grabada en video

Los conductores involucrados sufrieron golpes tras caer al suelo.
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Una cámara de seguridad grabó un aparatoso accidente de tránsito que sucedió la tarde de este miércoles 6 de mayo en la colonia Hichos, en Guastatoya, El Progreso.
En las imágenes se observa el momento en que un tuctuc conducido por una mujer avanza con normalidad, pero al llegar a la intersección de calles, el mismo es impactado por un vehículo de dos ruedas conducido a excesiva velocidad por un hombre quien no portaba casco protector.
Debido al fuerte impacto, ambos conductores salen expulsados de los vehículos y caen al suelo.
A pesar de los golpes, ambos logran levantarse inmediatamente, mientras vecinos del sector se acercan para auxiliarlos.