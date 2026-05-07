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¡Salen expulsados! Fuerte colisión queda grabada en video

  • Por Geber Osorio
06 de mayo de 2026, 18:05
Los conductores salieron expulsados de los vehículos involucrados tras el fuerte choque. (Foto: Captura de video)

Los conductores salieron expulsados de los vehículos involucrados tras el fuerte choque. (Foto: Captura de video)

Los conductores involucrados sufrieron golpes tras caer al suelo.

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Una cámara de seguridad grabó un aparatoso accidente de tránsito que sucedió la tarde de este miércoles 6 de mayo en la colonia Hichos, en Guastatoya, El Progreso.

En las imágenes se observa el momento en que un tuctuc conducido por una mujer avanza con normalidad, pero al llegar a la intersección de calles, el mismo es impactado por un vehículo de dos ruedas conducido a excesiva velocidad por un hombre quien no portaba casco protector.

Debido al fuerte impacto, ambos conductores salen expulsados de los vehículos y caen al suelo.

A pesar de los golpes, ambos logran levantarse inmediatamente, mientras vecinos del sector se acercan para auxiliarlos.

Mira aquí el video:

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