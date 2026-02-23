Jornadas integrales de Salud Escolar incluyen vacunación y desparasitación

-

Las nuevas Jornadas Integrales de Salud Escolar han comenzado oficialmente en Guatemala, impulsadas por el MSPAS y el Mineduc, llevando vacunación y desparasitación escolar a miles de niños y niñas en escuelas públicas.

Desde el pasado lunes iniciaron oficialmente las jornadas integrales de Salud Escolar, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), las cuales se llevan a cabo en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc).

Se contempla desparasitación y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para miles de niñas y niños en establecimientos públicos, como parte de las acciones de prevención y protección de la niñez.

Se busca fortalecer la confianza de las familias en el sistema educativo y de salud. (Foto: Edwards Morales)

Las jornadas incluyen desparasitación para escolares de 6 a 14 años y la aplicación de la vacuna contra el VPH a niñas y adolescentes de 9 a 19 años, así como a mujeres nacidas en 2006, incluso si cumplen 20 años durante el presente año.

También se vacunará a niños de 9 y 10 años, incluidos quienes nacieron en 2015 o cumplan 11 en 2026. Las autoridades hicieron un llamado a madres y padres de familia para mantenerse informados a través de docentes y directores, así como otorgar el consentimiento informado correspondiente.

De esta manera buscan reducir el ausentismo escolar. (Foto: Edwards Morales)

La vacuna contra el VPH fue introducida en Guatemala en 2018 como parte de la prevención primaria contra el cáncer cervicouterino. En 2024, el MSPAS distribuyó 400 mil dosis para fortalecer esta estrategia. El VPH es un virus de transmisión sexual con más de 100 variantes; los tipos 16 y 18 están vinculados a cerca del 70 % de los casos de cáncer cervicouterino.

Mientras que otros tipos pueden causar verrugas genitales y distintos tipos de cáncer en hombres y mujeres, las autoridades reiteraron la importancia de la vacunación como medida eficaz de prevención.

De esta forma se generan ambientes escolares más seguros y saludables. (Foto: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

¿Qué son las jornadas integrales de salud escolar?

Son actividades programadas en las escuelas públicas de todo el país que llevan servicios de salud directamente a los estudiantes sin que las familias tengan que desplazarse.

Estas acciones se realizan bajo la coordinación interinstitucional entre el MSPAS y Mineduc y tienen un enfoque de atención integral que prioriza la prevención y promoción de la salud, así como la detección precoz de problemas de salud.

Personal médico recuerda a la población cumplir con el esquema de vacunas. (Foto: Edwards Morales)

Beneficios para estudiantes y comunidad educativa

El impacto de estas jornadas va más allá de las intervenciones médicas puntuales. Al acercar los servicios de salud a las escuelas, se busca:

Reducir el ausentismo escolar por enfermedades prevenibles.

Fomentar el autocuidado desde edades tempranas.

Detectar oportunamente problemas de salud que requieren seguimiento.

Generar ambientes escolares más seguros y saludables.

Fortalecer la confianza de las familias en el sistema educativo y de salud.

Además, estas acciones están respaldadas por lineamientos técnicos y acuerdos ministeriales que garantizan la gratuidad y acceso para toda la población escolar, con prioridad en escuelas públicas de todas las regiones del país.