Salud pagó Q86.3 millones por vacunas de Covax y aún no llegan

Pese a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ya pagó 86.3 millones de quetzales al mecanismo Covax para la compra de vacunas contra la covid-19, la titular de esa cartera aseguró que aún no tienen una fecha para la entrega del medicamento.

El año pasado se realizó un primer anticipo de 83.5 millones de quetzales (10,718,830.35 dólares), que garantizaron a Guatemala ser incluida en el mecanismo. Y la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró en conferencia de prensa que ya se hizo otro pago.

Según Flores, este segundo desembolso a Covax se realizó el lunes 1 de marzo, la cifra asciende a más de 2 millones de quetzales (2.761,226 quetzales), que corresponden al pago del primer lote de 81,600 vacunas, por lo que cada una tendría un costo de 33.84 quetzales.

"Hasta saber que ya viene el avión"

Según la ministra Flores, los primeros 83.5 millones de quetzales que se pagaron el año pasado no van a perderse, ese monto corresponden a un anticipo, pues Guatemala necesitaba garantizar su participación, y cuando se cuente con más producción, ese dinero se convertirá en vacunas.

Pese a lo anterior, Flores indicó que no hay una fecha específica para la recepción del medicamento. "A finales de la semana pasada nos indicaron que en 10 días ya podíamos tener esta vacuna, los 10 días ya se están acercando. Yo no me quiero atrever a dar fechas ni semanas, hasta saber que ya viene el avión", manifestó.

La funcionaria justificó que el atraso ha sido a nivel mundial, no solo para Guatemala, y que se continuará con la participación en Covax, ya que se está asegurando la vacunación para 3.3 millones de personas.

La molestia de Giammattei

Las primeras dosis de vacunas contra la covid-19 que enviará Covax son de la marca AstraZeneca/SKBio. Según el presidente Alejandro Giammattei, las prometieron para la segunda quincena de febrero, y no serían 81,600 vacunas, sino que estaban ofrecidas 847,200 dosis.

No obstante, el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, Jarbas Barbosa da Silva, indicó en una sesión informativa que países como Guatemala, recibirían el medicamento en marzo, y no se tenía una cantidad específica para cada nación.

Hace unos días, Giammattei lanzó una fuerte crítica en contra del mecanismo Covax y aseguró que todo ha sido "una mentira descarada", pues no solo no entregaron las vacunas en el tiempo prometido, sino que, además, ya no sería la cantidad pactada.

Sin fecha para vacunar a todos

La ministra de Salud aseguró que, por ahora, no se tiene una fecha específica para la vacunación en masa, pero que con las donaciones recibidas se está avanzando con la inmunización del personal médico, paramédico y de enfermería que trabajan en la primera línea de atención de casos de covid-19.

Las 89,294 vacunas donadas por la India serán distribuidas en 30 Áreas de Salud, la mayoría en Guatemala Central con 19,978 dosis, seguido por Huehuetenango con 7,805 y Quetzaltenango con 5,944. Aunque la donación es de 200 mil dosis.

(Fuente: MSPAS)

No revelarán nombres

Amelia Flores también recalcó que el nombre de las personas vacunadas no se dará a conocer, pese a que el presidente Giammattei aseguró que sí se haría, como mecanismo para evitar suspicacias y garantizar que ningún político o funcionario público reciba la inmunización antes de lo previsto.

De darse esos casos, "habrá sanciones penales para las personas que traten de vacunarse antes de lo que corresponde, manifestó la funcionaria.

Al mismo tiempo aseguró que "se cumplirá con el plan de inmunización y habrá cruces de información, pero no se puede revelar el nombre de las personas, porque son datos sensibles".