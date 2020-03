El Salvador se declara en cuarentena para prevenir el coronavirus

El presidente Nayib Bukele decretó cuarentena en todo el territorio de El Salvador por un período de 21 días. Tiempo en el que se impedirá el ingreso de extranjeros a ese país.

El mandatario salvadoreño catalogó la medida como "radical", pero dijo que es para proteger la integridad de los habitantes de ese país. "Sabemos que tendrá consecuencias económicas, pero vamos a salir de ello. Lo importante es retrasar el ingreso del Coronavirus a El Salvador", dijo en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR:

"Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Es una medida que no se tomó a la ligera, se tomó en consulta con especialistas, se ha evaluado el impacto económico, pero este palidece a la par de la cantidad de muertos y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia, ni Corea del Sur puede detener", aseguró Bukele.

Según el mandatario salvadoreño muchos han dicho estar preparados pero "no podemos estar preparados para algo que no conocemos, podemos prepararnos lo mejor posible, pero no podemos estar preparados", recalcó, más cuando la información que se tiene cambia de manera constante.

A través de un Decreto Ejecutivo Bukele estableció la cuarentena, a través de la cual pone en alerta a todas las instituciones del Estado, se obliga a que los residentes de El Salvador que ingresen a ese país sean puestos en cuarentena por 30 días y se procurará hacer pruebas a todos los que ingresen, dependiendo de la cantidad de insumos con los que cuenten; y se prohibe el ingreso de extranjeros.

La prohibición de ingresos a extranjeros exime a los residentes en El Salvador, a los diplomáticos y se hará una excepción también con el transporte de carga. Se permitirá el ingreso de los pilotos de los furgones, pero no de ninguno de sus acompañantes y éste no podrá pisar suelo salvadoreño.