El salvadoreño que traslabada droga en una caja de cartón, en zona 4

  • Por Geber Osorio
06 de febrero de 2026, 18:09
Ciudad de Guatemala
El hombre de origen salvadoreño fue sorprendido con droga por las autoridades, en la zona 4. (Foto: Shutterstock)

El capturado es señalado por el delito de narcomenudeo.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al salvadoreño René "N", de 65 años, cuando trasladaba droga, en la zona 4 de la ciudad capital.

A este individuo se le localizaron 52 bolsitas con marihuana listas para ser distribuidas, las cuales las resguardaba en una caja de cartón, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como René "N", de origen salvadoreño. (Foto: PNC)
La aprehensión se realizó por medio de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Posteriormente, el capturado fue trasladado al juzgado correspondiente para que pueda resolver su situación legal.

La 52 bolsitas con marihuana las trasladaba en una caja de cartón el salvadoreño. (Foto: PNC)
