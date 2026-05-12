Capturan a terroristas salvadoreños tras enfrentamiento con PNC

La captura se logró en seguimiento a investigaciones que indicaban que el domicilio lo utilizaban como guarida.
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Tres personas resultaron heridas y fueron capturadas tras un enfrentamiento armado ocurrido la madrugada de este martes 12 de mayo en la Diagonal 3 de la zona 3 de Quetzaltenango.
Los detenidos fueron identificados como Kevin Alexander Eguizabal Cruz, de 25 años; Susana Elizabeth Aldana Galicia, de 25; y José Manuel Pérez, de 22, alias "El Inquieto", presuntos integrantes de la clica Hoover Vatos Locos Sureños del Barrio 18, originaria de El Salvador.
Según información de la Policía Nacional Civil, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas daban seguimiento a una vivienda utilizada como guarida por integrantes de esa estructura criminal, cuando fueron atacados a disparos, lo que provocó un intercambio de fuego.
Los tres sospechosos resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia al Hospital Nacional de Occidente, donde permanecen en observación.
En el inmueble fueron decomisadas dos pistolas calibre .40, dos cargadores y tres teléfonos celulares, se informó.