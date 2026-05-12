Las imágenes tras el voraz incendio que alertó a vecinos de Mixco (Video)

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Dos viviendas terminaron afectadas por las llamas.

Durante la noche del lunes 11 de mayo, Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron a la 30 Calle D y 1 avenida , zona 6 de Mixco ya que se reportó un incendio estructural que dejó daños materiales.

Según la información compartida por los socorristas, dos viviendas terminaron consumidas por las llamas.

Luego de aproximadamente una hora, los elementos lograron controlar el fuego.

En redes sociales compartieron videos de distintos ángulos del siniestro. En uno de ellos se puede observar que vecinos trabajaron en conjunto con los bomberos para poder calmar la situación y rescatar a posibles víctimas.

Vecinos ayudaron a rescatar a personas que quedaron atrapadas en un incendio estructural en mixco anoche. pic.twitter.com/EZnJNic37w — teinformogt (@teinformogt) May 12, 2026

Asimismo, los bomberos necesitaron cinco motobombas y trabajaron en el lugar más de 20 socorristas para poder controlar el incendio. También se utilizaron alrededor de 20,000 galones de agua.

De este hecho solo se reportaron daños materiales y ninguna personas herida o trasladada.