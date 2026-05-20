San Isidro homenajeará a las madres

-

El Club Campestre San Isidro le abre los brazos a las mamás, ya que este jueves 21 de mayo realizará el torneo del Día de la Madre 2026.

San Isidro Country Club es proyecto comenzó al final de la década de los años 80, cuando un grupo de empresarios guatemaltecos decidieron construir un campo de golf, que lograra marcar la diferencia entre los fields existentes en el país.

En un terreno que formaba parte de una finca de café, a 1,600 metros sobre el nivel del mar, y encontrándose a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad. Este es un desarrollo inmobiliario muy exclusivo, conformado por una Casa Club y residencias que circundan el campo de golf.

El recorrido de 18 hoyos ha sido cuidadosamente diseñado para jugadores de todos los niveles, destacándose por sus paisajes espectaculares, fairways con grama Bermuda, muy exigentes greens con grama Bent L93, los cuales tienen niveles pronunciados, y de lectura retadora con velocidad de la bola entre 9.5 y 10.5 pies.

El Club Campestre San Isidro es uno de las instalaciones para la práctica del golf, con más tradición en Guatemala.(Foto: San Isidro)

Como un reconocimiento a todas las mamás, la inscripción para este certamen será totalmente gratis. La modalidad de juego será tiro alterno en parejas; mientras que el shut gun esta programado para realizarse a las 8 horas.

Por ser un certamen de únicamente un día, la premiación se realizará la finalizar la jornada. Se reconocerá a las primeras dos parejas de cada categoría.