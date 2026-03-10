Municipalidad de San Miguel Pochuta lamenta muerte de agente de la PNC

El agente policial de 23 años falleció tras un trágico accidente vial mientras se encontraba en cumplimiento de sus deberes.
EN CONTEXTO: Video: Captan accidente de tránsito en el que murió un agente de la PNC
La Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, lamentó el fallecimiento del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Jhonatan David Barrera Salvador, quien murió tras sufrir un accidente de tránsito.
La comuna compartió una esquela en la que expresó sus condolencias por la muerte de Barrera Salvador, a quien denominan como un "valiente hijo de esta tierra y agente de la PNC, que dedicó su vida al servicio y a la protección de la población".
Asimismo, la entidad mencionó que el pochuteco será recordado en el municipio por "su vocación, compromiso y entrega al cumplimiento del deber dejan un legado de valentía y honor que será recordado por nuestro pueblo", agregó dicha municipalidad.
También, le dedicaron unas palabras a sus familiares en las que les desean consuelo ante la irremediable pérdida de Barrera Salvador.
LEE MÁS: Rinden honras fúnebres al agente de la PNC que murió tras sufrir accidente
El accidente
El percance vial se registró el pasado domingo 8 de marzo en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3 capitalina.
Jhonatan Barrera junto a su compañero Luis Alvarado, se encontraban remitiendo una motocicleta robada cuando colisionaron con otro vehículo.
Ambos fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) gravemente heridos, pero Barrera Salvador murió minutos más tarde.