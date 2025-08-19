Sandarti sale de "Top Chef VIP" con el corazón agradecido

-

Héctor Sandarti se marcha con la frente en alto de la competencia.

Entre lágrimas, mucha gratitud y con sentimientos encontrados, el actor y conductor guatemalteco se despide del reto culinario.

Curvy Zelma y Héctor Sandarti se quedaron al final de las eliminatorias y uno de ellos debía abandonar la sala tras semanas de participación en Top Chef VIP.

La eliminación de Héctor conmovió a compañeros y jueces por igual. (Foto: X)

A diferencia de los últimos programas, Héctor no logró convencer a los jueces Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita, quienes tuvieron que tomar la difícil decisión de eliminarlo.

Sandarti cerró su participación con palabras de gratitud y optimismo. (Foto: X)

"No tengo más que decir que gracias, Telemundo, por invitarme a esta gran aventura. Gracias a mis queridos compañeros, jueces, productores y todo el equipo al frente y detrás de este gran show. Me voy feliz y satisfecho. Pero sobre todo, muy agradecido con todo el público que siempre me apoyó. Me voy, pero volveré", comenta Sandarti, recordando todo lo bueno que vivió durante su estadía en el programa.