Sandoval: "La Fiscal está inmersa en un entramado corrupto"

Momentos después de brindar una conferencia de prensa en Guatemala al ser destituido de la FECI, Juan Francisco Sandoval ofreció una entrevista al llegar a El Salvador con el medio El Faro.

En un hotel de la capital salvadoreña, el exfiscal ofreció más detalles de la relación con la fiscal general, Consuelo Porras, sobre quién asegura se encuentra inmersa en un entramado corrupto en el país.

En la entrevista, publicada por El Faro, se detallan algunos aspectos de su salida de Guatemala. Además, Sandoval explicó cómo fue el día que se enteró que estaba afuera de la FECI por decisión de Porras, a quien no vio ese día.

Hostigamiento

Según Sandoval, Porras lo hostigó todo el tiempo. “Ella tenía dos o tres semanas de haber tomado prácticamente la fiscalía (FECI)”, explicó.

El exfiscal se cuestionó el porqué de ese interés en la FECI, si en el MP existe en 340 municipios con fiscalías diferentes.

“Si tengo buena memoria, no recuerdo en ningún momento en haberle provocado ningún vejamen como ella argumenta”, expresó el fiscal.

Sandoval aseveró que lo único que hicieron fue manifestar la inconformidad por el trato recibido por parte de Porras.

Consuelo Porras entramado de corrupción

A decir de Sandoval, Consuelo Porras está inmersa en un entramado corrupto, ya que frenó el trabajo de la FECI y además acaparó casos de alto impacto político y económico, especialmente los que involucrarían al Presidente.

“No me cabe duda. Corrupto no necesariamente en el sentido de estar recibiendo dinero, porque la corrupción no implica solo recibir dinero, sino poder también”, agregó Sandoval.

Sandoval no duda en que el papel de Porras era defender los intereses del presidente Alejandro Giammattei, ya que era alguien a quien se debía tratar con “deferencia”.

El exfiscal explicó que en un proceso contra la Junta Directiva del IGSS, la FECI solicitó a la Secretaría General de la Presidencia datos relacionados con ese tema, lo que causó molestia en Porras y un proceso disciplinario contra ellos.

“Eso generó un procedimiento disciplinario porque no le pedimos con la deferencia, con la que nos teníamos que dirigir al Presidente de la República, y porque siendo el Presidente la nota tenía que llevar el visto bueno de la Fiscal General. A esos niveles de estupidez se llegó”, lamentó Sandoval.

