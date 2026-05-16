Así operan los botones de emergencia activados en Santa Catarina Pinula

Un sistema de reconocimiento facial, audio y videovigilancia forman parte de la tecnología de seguridad que actualmente opera en Santa Catarina Pinula.
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Los tótems, mejor conocidos como "Botones" de emergencia, en Santa Catarina Pinula forman parte de un sistema de alta tecnología que opera las 24 horas de los 7 días de la semana.
Este sistema tiene como objetivo "brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos de Santa Catarina Pinula, así como atender cualquier emergencia que se les presente" señala el alcalde Sebastian Siero.
¿Cómo operan?
Cabinas señalizadas poseen el sistema de video que al presionar el "Botón" de emergencia se activa la recepción de la denuncia.
La cual, es recibida en formato de audio y video, respaldada por tecnología con reconocimiento facial y un sistema de monitoreo para el seguimiento de los casos.
Actualmente hay 850 tótems de seguridad instalados en distintos puntos estratégicos para resguardar la seguridad de los vecinos del municipio.