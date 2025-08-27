Registro Fiscal de Vehículos será virtual y reducirá tiempo de espera

-

El trámite para carros nuevos será virtual y se prevé que más servicios en línea se agreguen en los próximos meses.

OTRAS NOTAS: La SAT anuncia donación de vehículos para instituciones públicas y de beneficencia

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) modificó a partir de este miércoles la forma en que se hace el Registro Fiscal de Vehículos (RFV) con el objetivo de facilitar y agilizar el trámite.

Según el superintendente Werner Ovalle, el proceso para la obtención de placas constaba de 13 pasos, se llevaba a cabo de forma presencial y tenía una duración de hasta 30 días.

Agregó que con la nueva metodología los pasos se reducen a cinco, los cuales se harán de forma virtual y no toman más de cinco minutos llevarlos a cabo.

El superintendente de la SAT Werner Ovalle informó sobre el plan de modernización de la SAT. (Foto: Archivo / Soy502)

El superintendente explicó que posterior a que el contribuyente haga la gestión podrá recoger las placas de manera inmediata en algún punto de atención de la SAT.

Ovalle afirmó inicialmente el trámite virtual es solo para vehículos nuevos y permite ahorrar tiempo y costos a las personas, ya que no se requerirán documentos que ya forman parte de los registros de la SAT, pues se hará mediante un expediente virtual.

Gestiones presenciales bajarán

El superintendente explicó que esta es la primera fase del proyecto de modernización del RFV, que comienza este 27 de agosto y recalcó que por el momento solo será posible hacer el trámite para los vehículos nuevos.

LEA MÁS: Baja el costo de las placas de circulación a partir del 20 de agosto

Aseveró que durante los próximos meses y de forma escalonada se habilitarán los módulos para vehículos usados, fabricados y ensamblados en Guatemala y placas de distribuidor.

Agregó que la modernización contempla además que en octubre se modifique la forma de llevar a cabo la reposición de distintivos como tarjetas de circulación y certificados de propiedad, en diciembre los traspasos y durante el 2026 las modificaciones y activaciones o inactivaciones de vehículos.

Ovalle puntualizó que esta decisión se tomó porque el RFV constituye en la actualidad más del 70% de las gestiones presenciales en los distintos puntos de Atención de la SAT.

Durante este año y el próximo se desarrollarán las plataformas para hacer trámites virtuales para el Registro Fiscal de Vehículos. (Foto: Archivo / Soy502)

Según las estadísticas de la SAT, a julio último más de 1 millón de personas (1,007,341) llegó a las distintas oficinas de la SAT a hacer gestiones de esa naturaleza, y de ellas 411,250 fueron personas que llevaron a cabo procesos de inscripciones de vehículos.

"Este proceso de modernización es parte del fortalecimiento institucional que estamos impulsando para facilitar todas las gestiones al contribuyente. Demuestra el compromiso de la SAT con la eficiencia, transparencia y una gestión accesible para todos los usuarios", resaltó Ovalle.