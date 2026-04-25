¡La última! Sebastián Siero lanza advertencia a conductores de bus (video)

Más de 20 buses han sido incautados por infligir las normativas de tránsito.
El alcalde municipal de Santa Catalina Pinula, Sebastián Siero, envía un mensaje a los pilotos que "manejar como la gente no pueden".
Esto dado a que las agresiones hacia otros conductores, motoristas y peatones continúan por parte de los pilotos de buses extraurbanos.
El alcalde señala que las empresas de transporte poseen irregularidades, porque se ha identificado que el servicio de movilidad se da por unidades en mal estado o son conducidos por pilotos en estado de ebriedad e incluso, menores de edad al volante; acciones que "arriesgan la vida de los pasajeros".
Siero, hace un llamado a los vecinos para continuar las denuncias al WhatsApp 4971-2299
Y menciona "a usted piloto, póngase pilas, esta es su última advertencia", asegurando que reforzará las medidas para evitar acciones irresponsables por parte de los conductores de bus extraurbano en el municipio.