Secuestran a madre de presentadora estadounidense Savannah Guthrie

La presentadora del programa "Hoy" de NBC, Savannah Guthrie, publicó un mensaje junto a sus hermanos, pidiendo a quienes pueden tener a su madre, Nancy Guthrie de 84 años, que "la traigan a casa".

A través de un conmovedor mensaje donde pide compasión por su madre, quien es mayor, motivo por el que teme por su vida.

"Queremos agradecer a todos por sus oraciones, por nuestra querida madre Nancy, los sentimos y continuamos creyendo que ella tambien los siente", inició.

"Nuestra madre es noble, alegre, leal y valiente mujer, llena de bondad y luz, es graciosa e inteligente, sus nietos la adoran y la cubren con sus besos, le gusta la diversión y la aventura, es una amiga devota, llena de conocimiento, hablen con ella y verán", dijo en el clip que ya es viral.

Foto: NBC.

"La luz se fue de nuestras vidas, Nancy es nuestra madre y somos s sus hijos... ella elije la alegría en medio de las circunstancias, dijo su hermana.

"Nuestra madre es nuestro corazón y nuestro hogar, tiene 84 años y su corazón es frágil, vive en constante dolor y necesita medicina para sobrevivir".

Acerca de sus captores Savannah mencionó: "escuchamos acerca de una carta enviada por sus captores en las noticias, estamos haciendo todo lo que podemos para hablar, sin embargo vivimos en un mundo donde todo puede ser manipulado, necesitamos saber que está viva y que está con ustedes para no tener dudas".

"Estamos listos para escuchar, acérquense a nosotros, mami, si escuchas esto, eres fuerte, eres hija de Dios y a pesar de estar en el valle de sombra o muerte, él está contigo".

