Selección Nacional de Futsal Down de Guatemala busca apoyo rumbo al Mundial

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La "Selección Nacional de Futsal Down de Guatemala" busca apoyo para adquirir uniformes de gala y balones para su participación en el "Futsal Down World Cup 2026", que se celebrará en Mérida Yucatán, México.

Un total de 21 integrantes, entre jugadores y cuerpo técnico, necesitan los trajes de presentación que se portan durante la inauguración del evento, que diferencia a la delegación de Guatemala de los otros países.

Los balones especiales de futsal también son importantes para usarse en los entrenamientos, durante su permanencia en el torneo, por ello buscan un patrocinio que les brinde de los implementos necesarios.

Ejemplo de traje de gala para presentación de la delegación en el Mundial de Futsal. (Foto Ilustrativa: Magnific)

¿Cuándo se llevará a cabo la "Futsal Down World Cup 2026" en Mérida Yucatán, México?

El evento mundial se realizará del 13 al 20 de septiembre de 2026, con la participación de 18 países, entre ellos México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Italia, Portugal, Turquía y por supuesto, Guatemala.

Foto: Oficial.

"Estos implementos son fundamentales para que los atletas puedan entrenar con las herramientas adecuadas y así fortalecer su desempeño deportivo" afirma Marlon Diguero, entrenador de la Selección Nacional de Futsal Down de Guatemala.

¿Qué implementos necesita la selección para participar en la "Futsal Down World Cup 2026"?

La selección guatemalteca necesita uniformes, conos, gabachas, espinilleras, zapatillas especiales de futsal, (calzado de suela lisa de goma que no deje marcas en la cancha), petos deportivos, vallas y escaleras de agilidad.

Selección Nacional Futsal Down Guatemala busca apoyo con implementos.

"Toda donación será de gran importancia para el desarrollo integral de los jugadores y para la continuidad de este proyecto inclusivo", agrega Diguero.

El equipo está formado en apoyo de la Asociación Nacional de Disciplinas Deportivas Para Discapacidad Intelectual de Guatemala ANDIGUA.

Si deseas apoyar con estos implementos puedes escribir un correo a Marlon Diguero, marlondighero@profesor.usac.edu.gt

Guatemala brillará en el evento internacional gracias a tu apoyo.

Estos son algunos ejemplos de los implementos: