El guatemalteco que protagoniza el "Fantasma de la ópera" en EE.UU.

El guatemalteco Daniel López, protagoniza el musical "El Fantasma de la Ópera" en una exitosa gira por Estados Unidos.

El cantante y actor nacional se une a la compañía, que viajará a más de 13 ciudades del país del norte, interpretando a Raoul, Vizconde de Chagny, en la producción basada en la novela homónima de Gastón Leroux.

Foto: Instagram.

La renovación con el diseño original de Maria Björnson, aclamado por la crítica londinense inició en noviembre de 2025, en el Hippodrome Theatre de Baltimore, Maryland y está programada para varios años en 13 ciudades.

Foto: Instagram.

La trama

Erik (el Fantasma) es un genio musical desfigurado que vive en los subterráneos de la Ópera de París y se obsesiona con la joven soprano, Christine Daaé, a quien convierte en su protegida, guiándola musicalmente mientras compite con Raoul, un aristócrata, creando un triángulo amoroso lleno de misterio, drama, celos, terror y romance gótico en el París de finales del siglo XIX.

Foto: Instagram.

La legendaria producción de hecha musical por Andrew Lloyd Webber en 1986 incluye temas como "The Music of the Night", "All I Ask of You", "Wishing You Were Somehow Here Again", "Masquerade" y la icónica canción principal.

La trayectoria de Daniel López

Cuenta con una amplia carrera en el teatro musical, reside en Brooklyn, Nueva York. Ha en más de 15 obras e incluso en ópera con "La Traviata", "Madama Butterfly", "Don Pasquale", "Le Nozze di Figaro" y "The Magic Flute".

Foto: Instagram.

En televisión ha tenido papeles en series como "FBI" de Dick Wolf, "Blue Bloods", de CBS, y "Tiny Time Travel", de PBS.

Participó en la grabación de "When She Loved Me" de Disney Goes Classical, que alcanzó el puesto uno en el ranking internacional de Billboard.

Foto: Instagram.

Foto: Oficial.