Los fuertes rumores de infidelidad que envolvieron a Erik Rubín

Resurgen las supuestas infidelidades de Erik Rubín hacia Andrea Legarreta tras confirmarse su separación.

Durante los años de matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín surgieron señalamientos de infidelidades cometidos por el exTimbiriche, sin embargo, los artistas negaron las acusaciones en su momento.

Tras confirmar su separación luego de 22 años de casados, estos rumores volvieron a tomar fuerza e internautas señalan que la ruptura pudo haber sido por las mismas razones, esto pese a que la expareja no reveló detalles por el que tomaron la difícil decisión.

Uno de los señalamientos que más perjudicó a Rubín fue en 2021, cuando viajó a Cancún y fue captado bailando con una joven rubia, pero el cantante confirmó que se trató de un viaje de negocios para conocer varios restaurantes de esa ciudad, además, sostuvo que se tomó fotografías con muchas personas.

"Yo no tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce (...) armaron un alboroto, ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mí", dijo Rubín tras esa polémica.

(Foto: redes sociales)

Luego, en abril de 2022 circuló un video donde se puede ver a Erik en una situación aún más complicada, en esa ocasión fue con Apio Quijano, donde casi se besaban.

"Entiendo qué hay gente que lo quiere tomar como lo quiera tomar. A mí, realmente, me importa un cacahuate, es la realidad. No necesito demostrar nada. Sé quién soy y con eso es suficiente. Es muy divertido, es un momento que la gente disfruta y es eso, un show", puntualizó.

Por aparte, las diferentes "crisis" entre en matrimonio Rubín Legarreta no solamente fueron de la mano de las diversas supuesta infidelidades, ya que no solamente fue tachado por los fans como "mujeriego", sino que también como un "mantenido".

Fue en una entrevista para el programa "Miembros al Aire" donde Erik fue abordado sobre si le incomodaba que su esposa era una de las mujeres más exitosas y admirables de la televisión mexicana, a lo que él respondió un poco molesto: "a mí me da mucho gusto, pero te diré que hubo una época en la cual, normalmente los discos y este tipo de proyectos los haces sin estar en el reflector. Puedes estar dos años haciendo un disco y nadie sabe dónde andas y no soy alguien que se la pase 'oigan, estoy haciendo este' y en muchas ocasiones dicen 'el mantenido' ".

Cabe destacar que, la ahora expareja no reveló detalles en específico sobre su separación y pidió respeto para ambos y para sus hijas, quienes resultarían las más afectadas con esta decisión.

*Con información de Tiempo X.