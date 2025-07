"No es justo": sentencian a conductor que asesinó a joven guatemalteco en EEUU

-

La víctima murió calcinada tras un accidente provocado por un hombre que conducía en estado de ebriedad.

La noche del 19 de octubre, tras una cena con sus padres, el guatemalteco Eli Abram López, de 27 años y su novia subieron a su auto y se trasladaban a Orange Cove, cuando en una señal de alto en Manning y Hill Avenue, Jesús Zeferino, de 25 años, chocó contra su vehículo.

El auto de Eli ardió en llamas. Su novia alcanzó a salir, pero él murió en el momento.

A casi nueve meses de la tragedia, Zeferino fue sentenciado a 13 años de prisión, luego de que este aceptara un acuerdo.

Sin embargo, la familia de la víctima, que viajó de Guatemala a California para estar presente en el juicio, afirma que la sentencia es injusta.

"No, yo solo escucho, pero he escuchado que otras personas, solo con amenazar les ponen hasta 75, 100 años de prisión, y yo me puse a pensar ahí, este joven, la forma en que mi hijo murió y para 13 años que le pusieron, no, no es justo, la vida de mi hijo no, la vida de mi hijo no tiene precio. Me puse tan triste", compartió Odilia López, madre de Eli, a Univision 21.

Su novia sigue estado crítico

No solo ellos siguen afectados por la muerte del guatemalteco, dice López, la novia de su hijo, quien sufrió graves heridas en el accidente, está en estado crítico.

"Viera como está la novia de él, ella está bien enferma todavía, nueve meses ya, y ella está bien enferma, prácticamente no solo fue mi hijo, también la novia de él", compartió.

"Mi nene, le digo, ¿por qué estás riéndote ahí y no te vas conmigo? Y me acerco, le doy un beso a la foto y le digo, papa, no sales de ahí, mijo. Le digo, quisiera abrazarte, quisiera que me hables", dice Odilia, entre lágrimas.

Un sueño truncado

Según cuenta Orlando, su hermano trabajaba con él en su camión de tacos en Dinuba. Sin embargo, Eli tenía el sueño de emprender su propio negocio.

Por lo que empezó a comprar cosas para lavar autos y mandó a hacer camisetas con el logo de su negocio, con la esperanza de pronto abrir su negocio. Ahora, todo es un recuerdo, dice su hermano a Univision.