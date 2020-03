Series en Netflix que puedes ver mientras estás en casa

Puede ser que te sientas aburrido por estar encerrado en casa, pero las plataformas streaming son un buen acompañante para pasar este momento.

Estas son las series de Netflix que podrían ayudar a mantenerte distraído y hacerte reír o entretenerte.

"I Am Not Okay with this"

De los productores de "Stranger Things" y el director de "The End of the F***ing World", llega una nueva serie basada en la novela gráfica de Charles Forsman. Es una comedia estadounidense acerca de una chica llamada Sidney, quien vive en un pueblo y tiene que lidiar con la depresión y el remordimiento por el fallecimiento de su padre.

Drácula:

Ha estado rondando desde hace siglos pero ¿qué pasaría si un rival a su altura le devuelve la mordida? Esta es una nueva serie inspirada en el clásico de Bram Stoker, protagonizada por Claes Bang.

Yo soy Betty La Fea:

La famosa telenovela colombiana que revolucionó las historias latinoamericanas está en Netflix y si no la has visto es tu oportunidad de hacerlo. Fue ganadora del Guinness Records en 2010 por ser la novel más exitosa de todos los tiempos.

Friends:

Si eres un nostálgico de los años 90 o te gustan las series vintage, no dejes de ver la famosa comedia estadounidense de un grupo de amigos y sus aventuras.

On my block:

En un barrio del centro de la ciudad de Los Ángeles, cuatro adolescentes ven puesta a prueba su amistad de por vida cuando comienzan la escuela secundaria.