El "Serranazo" de 1993 y la razón del exilio del expresidente Jorge Serrano Elías

El expresidente Jorge Serrano Elías reside en Panamá, tras salir al exilio tras renunciar a la presidencia, pues el Golpe de Estado provocado por él mismo, fracasó.

El titular del juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, resolvió anular las órdenes de captura en contra del expresidente Jorge Serrano Elías.

El juez Orellana, quien recientemente recibió una llamada de atención de la Corte de Constitucionalidad (CC) por intentar anular todo lo actuado por el partido Movimiento Semilla (incluso los resultados electorales), aprobó las peticiones de la defensa de Serrano Elías, la cuál pidió la prescripción de los delitos y porque el Ministerio Público (MP) no ha accionado en los últimos años.

Pero, ¿qué fue lo que pasó en 1993? ¿Por qué Serrano Elías tuvo que abandonar el país? y ¿de qué delitos se le acusa?

Un poco de historia

El 14 de enero de 1991, Jorge Serrano Elías, de 46 años en aquel entonces, asumió el cargo de Presidente de la República tras ganar las elecciones con su partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS).

Durante su mandato, en 1992, logró que el Congreso aprobara el Decreto 42-92, el cuál le dio vida a la Ley del Bono 14. Por aparte, creó el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Además de estas acciones, pasó a la historia por protagonizar uno de las crisis políticas más profundas de Guatemala.

El "Serranazo"

El 25 de mayo de 1993 emitió un Acuerdo Gubernativo con normas temporales de Gobierno, con ese documento se anulaba la vigencia de la Constitución, suspendía las garantías individuales, disolvió al Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le ordenó convocar a elecciones para elegir nuevos diputados y preparar una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Estas acciones fueron conocidas como "El Serranazo".

La medida fue comunicada en cadena nacional de radio y televisión. En aquella oportunidad, Serrano Elías alegó una supuesta conspiración en contra de su gobierno y se vio en la necesidad de "restaurar el orden", mediante un proceso de depuración institucional.

Esta decisión, según se lee en archivos de hemeroteca de aquella época, la decisión polarizó a la población, en medio de tensiones sociales y protestas por crisis económica. Además, Serrano Elías intentó imponer un nuevo orden jurídico en el que suspendía la libertad de expresión e intentó promover la censura contra medios de comunicación independientes.

Luego del anuncio del autogolpe de Estado. empresarios, estudiantes, organizaciones civiles, prensa y agrupaciones de derechos humanos, se movilizaron contra el intento de Serrano Elías de tomar el poder por la fuerza. Además, a nivel internacional, la noticia provocó rechazo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A medida que el tiempo transcurría, el "Serranazo" perdía fuerza y, finalmente, quedó truncado luego que la CC declaró las normas en mención como inconstitucionales y el TSE no acató las órdenes de llevar a cabo los nuevos comicios y tampoco promovió el intento de consulta popular para aprobar reformas a la Carta Magna.

Tras el aislamiento político, la pérdida de apoyo militar y el creciente rechazo, Serrano Elías renuncio el 1 de junio de 1993 y se exilió, según registros de prensa, primero en El Salvador y finalmente se estableció en Panamá, en donde no existe tratado de extradición hacia Guatemala.

El sucesor inmediato, el vicepresidente Gustavo Espina Salguero, quedó descartado por su complicidad y fue reemplazado por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien asumió la presidencia y restauró el orden constitucional.

Poco después, inició una persecución penal en contra de Serrano Elías por los delitos de violación a la Constitución, desacato, abuso de autoridad, abandono del cargo, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, fraude, usurpación, entre otros.

¿Podría regresar?

Pese a la resolución del juez Orellana, aún quedan dudas por resolver, principalmente del Ministerio Público, debido a que trascendió que no se opuso a la resolución de Orellana de anular la persecución penal, por 13 delitos.

Soy502 realizó una consulta con el MP, al cierre de esta nota, el ente investigador no ha respondido a las consultas.