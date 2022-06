Shakira sigue a Henry Cavill en redes sociales

Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill luego de que se hiciera tendencia el día en que el actor reaccionó de una manera singular al ver a Shakira en la misma alfombra roja en la que él estaba siendo entrevistado.

El actor de "The Witcher" se paró frente a un medio para conversar mientras en 2015, durante la alfombra roja de The Man from U.N.C.L.E. (El agente de C.I.P.O.L.), una película de acción dirigida por Guy Ritchie donde él es protagonista.

El semblante del británico cambió cuando se dio cuenta de que Shakira también estaba en la alfombra roja, incluso pausó la entrevista para voltear a verla.

"¿Es Shakira?", dijo emocionado y con cierto nerviosismo, abriendo los ojos sin evitar disimular el momento.

El video se hizo viral esta semana y a partir de esto la colombiana ya se conectó con él en las redes. Los internautas se dieron cuenta de inmediato y no dudaron en mostrarlo.