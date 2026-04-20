El keniano John Korir rompe récord y conquista la Maratón de Boston 2026

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El keniano John Korir firmó ayer su segunda victoria consecutiva en la Maratón de Boston, tras un esprint demoledor en los últimos metros que le aseguró su cuarto triunfo seguido en la distancia, además de imponer un nuevo récord del recorrido.

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Korir gestionó la carrera con inteligencia y paciencia, aguardando el momento justo para lanzar su ataque. Fue después del kilómetro 32 cuando dejó atrás al etíope Milkesa Mengesha, tomando una ventaja que ya no cedería hasta cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos.

La marca del keniano superó con claridad el anterior récord del circuito, que pertenecía a Geoffrey Mutai desde 2011 (2h03:02), confirmando el altísimo nivel competitivo de la prueba.

¡JOHN KORIR REINA EN BOSTON E IMPONE NUEVA MARCA!



El terminó este maratón con un tiempo de 2:01:52 y destrozó el récord de circuito.



¡REPITE COMO CAMPEÓN! pic.twitter.com/rzrUdQHD3m — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 20, 2026

En la pelea por el podio, el tanzano Alphonce Simbu se quedó con la segunda posición al detener el cronómetro en 2h02:47, tras imponerse en un cerrado esprint final al keniano Benson Kipruto.

Con este resultado, Korir amplía su racha triunfal, que incluye sus recientes victorias en la Maratón de Chicago en 2024 y en la Maratón de Valencia disputada en diciembre, consolidándose como una de las grandes figuras del maratón mundial.