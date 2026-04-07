Surgen detalles sobre el ataque armado contra dos mujeres en Escuintla

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La víctima habría conducido varios metros hasta perder el conocimiento.

Durante la lluviosa noche del 6 de abril, en Santa Lucía Cotzumalguapa, dos mujeres fueron víctimas de un ataque armado por un hombre desconocido que habría aprovechado un semáforo en rojo para poder hacerlas víctimas de su arma de fuego.

El hecho se suscitó en la 4a. calle y 2a. avenida de la zona 1 de Escuintla, donde las víctimas se conducían en un vehículo tipo agrícola, momento en el que según testigos, un hombre vestido de negro, que se movilizaba en una motocicleta roja y portaba casco, les disparó en repetidas ocasiones.

Las mujeres avanzaron un par de metros luego de haber sido atacadas. (Foto: Alan Lima/Cortesía )

En la escena quedó sin vida Armenia Lorena Polanco Hernández, de 35 años, quien presentaba heridas de bala en el pecho. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor y fue reconocido por su hermana, Azucena Polanco Hernández, según el informe de la Policía Nacional Civil.

Mientras que a su acompañante la trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla con heridas de bala en las manos y fue identificada como Débora Marisol Barrios, de 46 años, quien viajaba como copiloto.

Armenia Polanco fue víctima de ataque armado. (Foto: Redes Sociales)

Las investigaciones del caso

De acuerdo con las primeras investigaciones, luego de haber sido herida, Polanco habría conducido varios metros hasta perder el conocimiento, subirse a la banqueta y detenerse.

También se realizan las indagaciones sobre el paradero del atacante ya que se presume que huyó hacia la colonia 8 de Febrero.