Giammattei reveló que el asesino del PNC fotografió el cadáver

El presidente Alejandro Giammattei participó en las honras fúnebres del agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Nelson Eliseo Vásquez Picón, asesinado este miércoles en cumplimiento de su deber.

Durante las honras fúnebres, el mandatario aseguró que lograron la captura de ocho de las 12 personas que habrían participado en el asesinato. Indicó que recuperaron un teléfono celular en el que encontraron la fotografía del cuerpo sin vida de Vásquez Picón, la cual habría sido tomada por el presunto asesino.

"El sicario maldito que asesinó a Nelson todavía tuvo la desfachatéz, a las 14:38 horas, según lo reporta su celular, de acercarse al cuerpo inerte de Nelson, tomarle una foto y llevársela de recuerdo", lamentó el mandatario.

El Presidente aprovechó para solicitarles a los fiscales del Ministerio Público (MP), para que pidan la pena máxima para el que resulte responsable de la muerte del subinspector de la PNC asesinado.

"No debe de quedar impune ni una sola muerte de un policía en el cumplimiento de su deber, y la gente tiene que entender que el día que le toque la vida a un policía que esté cumpliendo con su deber, el que la haga la va a tener que pagar, porque no puede ser posible que tengamos fuerzas de seguridad que están luchando por recuperar el control que se perdió y que tengamos que soportar que aún se burlen", dijo.

Además, envió un mensaje "a esos cobardes encapuchados del área de San Raymundo, de San Pedro y de San Juan (Sacatepéquez) y Chuarrancho: Yo no soy cobarde no me tapo la cara, ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara, porque no tienen la vergüenza de enseñarnos sus rostros criminales. Sépanlo que este Gobierno no va a descansar hasta que todos ustedes cobardes que enmascarados sean puestos tras las rejas... es momento que estos que viven de extorsionar y amedrentar a la gente empiecen a pagar por su crímenes", manifestó.

Honras fúnebres

Vásquez Picón era subinspector del comando antisecuestros de la PNC, y resultó herido de muerte durante una diligencia que realizaban en San Juan Sacatepéquez, lugar donde fueron emboscados durante la tarde del miércoles. En el lugar también fueron heridos otros dos agentes.

Giammattei sostuvo una conversación con la madre el subinspector fallecido, y rindió sus condolencias a los familiares.

"Mi hijo defendió tantas víctimas de los malos... él me decía que no quiero morir de una enfermedad común, ni que me maten en cualquier lugar por envidia, quiero morir luchando por las víctimas... y Dios se lo concedió", manifestó la madre de Vásquez Picón.