Rogelio Galicia, vecino de la aldea Los Ríos, cercana al volcán de Pacaya, compartió unas fotografías recientes en las que, según afirma, se observan extrañas siluetas que se forman entre la oscuridad y el material volcánico.

El volcán de Pacaya se mantiene actividad desde hace varios meses, pero en los últimos días ha registrado una mayor cantidad de explosiones intensas, que han puesto en alerta a los vecinos de las comunidades que habitan en las faldas de este coloso.

Inclusive, este 3 de marzo, delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hicieron un recorrido por las aldeas de San Vicente Pacaya para hacer un acercamiento con los vecinos y mantenerlos al tanto de la actividad volcánica.

Sin embargo, desde varios días antes de la fumarolas de este miércoles, los residentes de la aldea Los Ríos se han mantenido pendientes, principalmente en horas de la noche, y realizan una vigilancia constante de las explosiones.

Rogelio Galicia, un hombre que hace unos cinco meses llegó a vivir a una finca en Los Ríos, compartió con Soy502 algunas fotografías en las que se pueden observar siluetas formadas por las nubes anaranjadas y las sombras, de acuerdo con su percepción.

Según Rogelio Galicia, pudo captar esta silueta durante una madrugada de febrero, cuando la lava descendía por las faldas del volcán. (Foto: Rogelio Galicia)

“La primera vez que escuché una explosión me asusté porque no soy de aquí y pensé que se iba a reventar el volcán, pero luego me he ido acostumbrando. Una mañana me levanté de madrugada para ver la actividad y tomé algunas fotos, pero cuando las revisé me di cuenta que se podía ver una silueta con cuernos", comenta Galicia.

Desde el terreno donde cuida ganado y otros animales de granja, se puede observar con claridad el cono volcánico.

Las imágenes que asegura que él captó, han causado extrañeza entre sus vecinos y conocidos. "Las personas que las han visto no saben qué decir sobre esto”, dice.

El hombre asegura que esta silueta se formó entre la oscuridad, con los gases y la lava del volcán. (Foto: Rogelio Galicia)

El hombre resalta que en la oscuridad se logra observar cómo la lava desciende por varios puntos, lo que ofrece un espectáculo para las personas que viven en esa zona. Pero, Galicia tampoco se confía, y se mantiene atento para saber qué hacer en caso de alguna explosión que lo ponga en riesgo.