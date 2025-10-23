Congreso no logra iniciar interpelación contra ministro de Desarrollo Social

-

Diputados no asisten a sesión plenaria y retrasan el juicio político.

Pese a que la sesión plenaria de este jueves dio inicio, no se pudo iniciar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto por la falta de quórum.

La sesión plenaria se abrió más de media hora después del tiempo acordado con la aprobación del Orden del Día y las actas de la sesión anterior.

Duranta la discusión del primer punto, el diputado Bequer Chocooj, quien en la sesión anterior desistió del juicio político en contra del ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, pidió que quedara en acta que el pleno del Congreso acordó dar por finalizada la interpelación.

Jorge Ayala, segundo vicepresidente del Congreso, hizo un llamado a los diputados para que ingresaran al hemiciclo. (Foto: Congreso / Soy502)

El legislador señaló que su intención es que la sesión del pleno quedara debidamente registrada debido a que, al iniciar la sesión, se anunció que la agenda se había modificado por la decisión del pleno en la sesión anterior.

Tanto la votación del Orden del Día, como las actas de sesiones anteriores, se llevaron a cabo con quórum reducido y al momento de llegar al punto de iniciar con la interpelación al ministro Pinto, la sesión quedó detenida a la espera de del mínimo consistente en 81 diputados.

Pese a que la directiva del Congreso pidió en tres ocasiones que los legisladores ingresaran al hemiciclo y se marcaran, esto no sucedió. El máximo de diputados que se registraron en el tablero digital fueron 75.

Ante la imposibilidad de iniciar el proceso de interpelación, el segundo vicepresidente del Congreso, Jorge Ayala, anunció que la sesión se levantaría.